Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Целесообразность дальнейшего использования модели самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», сомнительна. Об этом заявил глава партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 сентября в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что одни кандидаты пошли на выборы 8 сентября от партии «Единая Россия», а другие — как поддержанные этой партией самовыдвиженцы. Необходимо взвесить и проанализировать, хороша ли такая модель, и извлечь уроки из произошедшего, сказал Медведев во время посещения партийного штаба в Санкт-Петербурге.

Не исключено, что такую модель применять не нужно, так как она вряд ли что-то прибавляет, но что-то отнимает точно, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в большинстве российских регионов прошли выборы разных уровней. В 16 регионах выбирали губернаторов, в 13 субъектах — депутатов заксобраний, а в 22 административных центрах — депутатов городских дум. Во многих случаях члены «Единой России» были кандидатами-самовыдвиженцами.

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