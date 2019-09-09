Варшава, , 15:35 — REGNUM Как сообщил польскому изданию Dziennik.pl неназванный источник в США, президент Дональд Трамп с самого начала не собирался ехать в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, и ураган Дориан был только предлогом.

По словам источника, Трамп уже 26 августа, после завершения саммита G7 в Биаррице знал, что не поедет в Польшу. При этом он ещё 28 августа провёл два телефонных разговора с президентом Польши Анджеем Дудой о деталях визита, и только 30 августа сообщил, что не сможет приехать.

Нежелание Трампа ехать в Польшу объясняется не только нелюбовью 73-летнего президента к визитам, связанным с долгими перелётами. Главной причиной, по словам информированных источников в Вашингтоне, является то, что у Трампа для Польши имеются плохие новости.

Дело в том, что администрация Трампа собирается сократить расходы на более чем 40 военных проектов в Европе. В частности, в Эстонии отменят строительство тренировочной базы для спецназа, в Германии, Венгрии и Словакии отменяется модернизация авиационной инфраструктуры, а Польша лишится 21 млн долларов на модернизацию склада авиационного топлива в Повидзе. Там как раз дислоцируются американские военные, которых Трамп собирался посетить во время несостоявшегося визита.

$771 млн, которые предназначались для «сдерживания России» в Европе, пойдут на строительство стены на границе с Мексикой. Стена является для Трампа приоритетом в свете приближающейся предвыборной кампании.