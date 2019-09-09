Зеленоградск, , 15:34 — REGNUM В этом, 2019 году, лучшим многофункциональным центром Калининградской области назван МФЦ пригородного к Калининграду Гурьевска, а лучшим специалистом стала сотрудница МФЦ Зеленоградска Анна Коломиец, сообщила сегодня, 9 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Победитель профессионального состязания — команда из Гурьевска — работает в самом старом МФЦ в регионе, который открыл свои двери в 2008 году. Он стал первым МФЦ в Северо-Западном федеральном округе. Сейчас в Калининградской области действует сеть из 24 МФЦ.

В конкурсе оценивались профессиональные качества сотрудников центров, доступность услуг и даже стрессоустойчивость персонала.

В настоящее время в режиме «одного окна» в каждом из учреждений можно оформить более 200 государственных и муниципальных услуг.