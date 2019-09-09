Москва, , 15:33 — REGNUM Так называемое «умное голосование» не имеет отношения к победам кандидатов от «Справедливой России» на выборах в Мосгордуму. Об этом заявил 9 сентября на пресс-конференции лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, кандидаты-справедливороссы и без «умного голосования» активно вели выборную кампанию, тогда как оппозиционеры попытались «примазаться к протестному голосованию», включив их в список. Это пиар-ход, полагает Миронов.

Партийный лидер отметил сильное протестное голосование в Москве, что подтверждается отказом кандидатов «Единой России» от бренда партии.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционеры предложили систему «умного голосования», чтобы «помочь» избирателям голосовать не за партию власти, а за других кандидатов. Выборы в Москве прошли в единый день голосования 8 сентября.

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