Париж, , 15:28 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дипломатия — это не «конкурс оскорблений», реагируя на враждебные замечания бразильского министра в отношении первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает Le Journal du dimanche.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон Kremlin.ru

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил сожаление по поводу «конкурса оскорблений» со стороны ряда высокопоставленных лиц Бразилии против Франции и супруги президента Эммануэля Макрона.

«Моя личная реакция заключается в том, что мы не управляем международными отношениями, а ведем конкурс оскорблений, потому что так и происходит», — отметил глава МИД Франции в одной из политических программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Бразилии Паулу Гедес сделал оскорбительное заявление в адрес первой леди Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии снова оскорбили первую леди Франции