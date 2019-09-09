Москва, , 15:21 — REGNUM Отставка Халеда бен Абдель Азиз аль-Фалеха с поста министра энергетики Саудовской Аравии, скорее всего, не скажется на сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Новый министр энергетики Саудовской Аравии анонсировал встречу с Новаком

«Уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и дальнейшее развитие многоплановых партнерских и взаимовыгодных отношений», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что идёт подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

«И мы рассчитываем, что визит будет успешным», — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы государства признался, что не знает, повлияет ли это кадровое изменение на сделку РФ с ОПЕК по ограничению добычи нефти.

Также по теме: В Саудовской Аравии заменили министра энергетики

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, принц Абдель Азиз бен Сальман, который в течение 12 лет являлся помощником министра нефти. На новом посту он сменил отправленного в отставку Халеда бен Абдель Азиз аль-Фалеха.

По оценкам экспертов, новый министр энергетики Саудовской Аравии традиционно будет придерживаться политики дальнейшего сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть поддержит новый министр энергетики Саудовской Аравии