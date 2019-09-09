Брюссель, 9 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Представители 25 стран Евросоюза вошли в финальный список кандидатов на посты еврокомиссаров. Документ опубликован 9 сентября пресс-службой Еврокомиссии.
Теперь список еврокомиссаров на 2019−2024 годы должен пройти утверждение в Европарламенте. В него не вошли кандидаты от покидающей ЕС Великобритании, а также Германии и Испании.
Бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен назначена председателем Еврокомиссии и вступит в должность в ноябре, а министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель возглавит внешнеполитическую службу ЕС после ухода с этого поста Федерики Могерини.
Читайте ранее в этом сюжете: Урсула фон дер Ляйен огласила новый состав Еврокомиссии