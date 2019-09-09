Ереван, , 15:14 — REGNUM Оснований для освобождения Роберта Кочаряна из-под стражи, исходя из разъяснений Конституционного суда (КС), нет. Об этом 9 сентября сообщила Генпрокуратура Армении в ответ на запрос издания «Арменпресс».

Ведомство отмечает, что Конституционный суд признает неправомерным взятие экс-президента под стражу в случае, когда обвиняемому инкриминируют действия, исходящие из его статуса президента.

Генеральная прокуратура же считает, что обвинение бывшему президенту Армении не связано с его деятельностью в качестве президента, поэтому разъяснения КС не применимо в данном случае.

Напомним, что 4 сентября КС опубликовал решение на основании обращения Роберта Кочаряна, в котором отметил, что президент, как должностное лицо, по Конституции страны обладает неприкосновенностью, а, следовательно, уголовное преследование должностных лиц незаконно.