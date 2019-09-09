Киркук, Ирак, , 15:26 — REGNUM Все курдские политические партии в Иракском Курдистане согласились с необходимостью участвовать в региональных выборах в Киркуке под единым списком, об этом 9 сентября сообщает Rudaw.

«Все партии решили баллотироваться на предстоящих выборах в Киркуке под единым списком, получившим название «Киркук — это Курдистан», — говорится в совместном заявлении курдских политических сил региона.

Выборы в региональные органы власти в спорной провинции Киркук пройдут 1 апреля 2020 года, это будет первое подобное голосование с 2005 года.

Напомним, нефтеносная провинция является объектом территориального спора между Багдадом и Эрбилем, в настоящее время регион находится под контролем центрального правительства страны.

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