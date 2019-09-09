Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Когда Google и Facebook уличают в нарушении законодательства в части политических событий, они почему-то отказываются устранять нарушения столь же оперативно, как делают это по неполитическим вопросам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения о споре Google и Facebook с Роскомнадзором.

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Как сообщалось ранее, в ведомстве обвинили Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины и в день выборов. В Facebook отметили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. В Google ограничились заявлением о поддержке компанией «ответственной политической рекламы».

«Есть законодательство, и его надо исполнять. Там четко написано, что в данном случае 7 и 8 сентября 2019 года всякая политическая реклама запрещена.

Google и Facebook, конечно, могут сказать, что они за это не отвечают. Но тогда они расписываются в собственном бессилии. Получается, за другие нарушения, например за пропаганду наркотиков или педофилии, они тоже не отвечают?

Но в действительности в тех случаях они разбираются весьма быстро. И они не объясняют, почему не могут столь же быстро разобраться и в данной истории.

Возможно, этими компаниями было принято решение, что проще заплатить не столь уж существенные штрафы, зато получить новую порцию упоминаний и прибавку к имиджу носителей демократии. Всё это — лишь подготовка к той битве, которая состоится на будущих парламентских и президентских выборах», — отметил Андрей Рябых.