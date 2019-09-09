Дамаск, , 15:11 — REGNUM В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около двух тысяч её членов переместились в район города Джиср-эш-Шугур, который находится в провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Передислокация эта была вынужденная. В ходе наступления Сирийской арабской армии в августе 2019 года «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла свои ключевые населенные пункты — города Кафр-Зита и Аль-Латамна. Часть боевиков группировки также занимает позиции на северо-востоке провинции Латакия.

По имеющейся информации, эта исламистская группа сейчас стала ближайшим союзником террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в свою очередь относится к крупнейшим группам, ведущим борьбу с сирийским правительством.

Ранее сообщалось, что из-за понесенных потерь в территории, живой силе и технике у группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть два варианта действий: либо самораспуститься, либо вступить в плотный союз с другой группировкой.

Следует заметить, что Джиср-эш-Шугур — это важнейший опорный пункт джихадистов в зоне Большого Идлиба. Сейчас сирийские войска пытаются взять горный город Кабани в провинции Латакия. В случае успеха это откроет им путь на Джиср-эш-Шугур. Поэтому нынешняя вынужденная передислокация протурецкой радикальной группировки, возможно, не последняя.