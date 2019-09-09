Киев, , 15:09 — REGNUM В ближайшие две пленарные недели правительство Украины будет заниматься подготовкой проекта бюджета на 2020 год и программы работы Кабмина, поэтому министры не примут участия в традиционном «Часе вопросов правительству» в Раде. Об этом 9 сентября заявил на брифинге в Верховной раде спикер парламента Дмитрий Разумков.

«У правительства есть месяц на то, чтобы представить парламенту программу плана действий. Это время еще не исчерпано. Сейчас идет тщательная и глубокая работа по подготовке проекта бюджета на 2020 год. До 15 сентября правительство должно внести его на рассмотрение Верховной рады Украины. Поэтому в начале работы отвлекать членов правительства и приглашать их (на «Час вопросов правительству» в Раду — ред.) не совсем эффективный процесс. Это неэффективно и некорректно… Правительство пригласим через две недели, в октябре», — добавил Разумков.

По его словам, фракция «Слуга народа» планирует рассмотреть более 180 вопросов.

«У нас есть 188 вопросов, которые выносятся на этой сессии. Мы договорились с руководителями фракций, что на следующей неделе, в понедельник, мы дополнительно расширим этот перечень, чтобы включить и те вопросы, которые будут предложены и другими политическими силами», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал до 15 сентября подать в парламент проект бюджета на 2020 год. Кроме того, премьер отметил, что через месяц правительство представит детальный план действий. Это, в частности, дерегуляция экономики, подготовка к налоговой реформе, строительство дорог, реформа энергетической сферы.