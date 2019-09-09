Сухум, , 15:08 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах президента Абхазии, сообщает пресс-служба Анатолия Бибилова.

Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба Apsnypress.info

Главы республик выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия.

Напомним, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов главы государства, набрав, по данным ЦИК, 47,38% голосов. Его конкурент Алхас Квициния набрал выборов 46,19% голосов. Квициния заявил, что не признает итоги выборов и подаст в суд, для этого у него есть три дня.

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся 8 сентября.

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