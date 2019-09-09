Москва, , 15:05 — REGNUM «Умное голосование» не имеет отношения к победам КПРФ 8 сентября, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве, подводя итоги Единого дня голосования, прошедшего накануне.

Таким образом он прокомментировал заявление блогера Алексея Навального, который приписал успехи КПРФ на выборах именно системе «умного голосования», предложенной оппозицией. Смысл ее состоял в том, чтобы избиратели целенаправлено голосовали за кандидатов не от партии власти.

«Мы сформировали команду, объединили вокруг себя более 50 организаций. Мы в Москве провели три съезда обманутых дольщиков и полностью взяли на себя обязательство защитить их интересы. Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы», — отметил Геннадий Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования в 45 одномандатных округах. По итогам 13 мест получили кандидаты от КПРФ, 3 — представители партии «Яблоко», 3 — кандидаты от партии «Справедливая Россия», 26 — самовыдвиженцы. Явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.

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