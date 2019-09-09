Приштина, , 15:04 — REGNUM Вечером в пятницу 6 сентября полиция Косово задержала восемь болельщиков из Чехии, которые направлялись на отборочный матч Чемпионата Европы по футболу в столицу самопровозглашённой республики Приштину. Об этом сообщает сербское информагентство tanjug.rs.

Как пояснил начальник полиции в Урошевце, шесть мужчин и две женщины из Чехии имели при себе флаг Сербии с надписью «Косово — это Сербия!» и дрон, с помощью которого собирались запустить флаг в полёт над стадионом. Также у них изъяты ножи, петарды и радиостанция гражданского диапазона.

По словам полицейского, чешские болельщики были оштрафованы согласно Закону об иностранных гражданах, и в понедельник 9 сентября отпущены на свободу.

Футбольная ассоциация Чехии уже выступила с заявлением, в котором раскритиковала болельщиков за попытку связать футбол с политикой. Матч 7 сентября на стадионе имени Фадила Воккри в Приштине завершился победой сборной Косово.