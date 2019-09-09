* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:11 — REGNUM Представители боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили большими жертвами после отмены переговоров, запланированных в США. Об этом 9 сентября сообщает издание Ekurd.net.

«Это приведет к большим потерям для США. Его (президента США Дональда Трампа) авторитет будет подорван, а его антимиротворческая позиция будет явлена миру», — приводит издание слова террористов.

Напомним, ранее глава Белого дома принял решение отменить запланированные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после гибели американского военнослужащего в Афганистане.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.