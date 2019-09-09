Москва, , 15:01 — REGNUM Противники действующего президента США Дональда Трампа абсолютно неадекватны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Есть две Америки. Есть Америка легитимная, которую представляет Трамп, а есть Америка, скачущая на площадях и визжащая: «Выбор народа не значит ничего», — сказал Делягин. — Я не знаю, какие перспективы у Трампа в следующие полтора года, но когда я вижу уровень людей, которые его критикуют, то я понимаю, что, скорее всего, через полтора года он победит. Просто потому, что его противники абсолютно неадекватны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведёт голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны действующего президента Дональда Трампа. Поводом для очередной атаки демократов на Трампа стал готовящийся в 2020 году саммит «Большой двадцатки», который, как высказался Трамп, было бы неплохо провести в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Противники президента США уверены, что глава государства нарушает конституцию США, которая запрещает членам администрации президента получать экономическую выгоду благодаря своей должности.

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