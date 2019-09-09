Москва, 9 сентября 2019, 15:01 — REGNUM Противники действующего президента США Дональда Трампа абсолютно неадекватны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведёт голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны действующего президента Дональда Трампа. Поводом для очередной атаки демократов на Трампа стал готовящийся в 2020 году саммит «Большой двадцатки», который, как высказался Трамп, было бы неплохо провести в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Противники президента США уверены, что глава государства нарушает конституцию США, которая запрещает членам администрации президента получать экономическую выгоду благодаря своей должности.
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