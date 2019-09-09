Москва, , 14:58 — REGNUM Общественная палата (ОП) России проведет экстренное заседание 11 сентября по факту распространения лживой информации в единый день голосования, заявил 9 сентября член ОП Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По его словам, накануне в социальных сетях и средств массовой информации появились сообщения о подвозе избирателей и вбросах бюллетеней. Как сообщил Мосгоризбирком, часть новостей — фейковые.

Кроме того, ОП в ходе экстренного заседаний также обсудит деятельность Google, которая проигнорировала обращение Роскомнадзорв о необходимости соблюдения правил агитации в «день тишины» и день голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в «день тишины» (7 сентября), а также в ходе выборов 8 сентября в ходе мониторинга СМИ были установлены факты распространения политической рекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и в социальной сети Facebook. Случаи распространения политической рекламы выявил Роскомнадзор.

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