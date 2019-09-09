Москва, 9 сентября 2019, 16:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск Радио REGNUM слушайте в 16:00 (мск).

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия прогибается под Киев, обвинив РФ в «аннексии» Крыма: Радио REGNUM