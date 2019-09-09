Москва, , 14:55 — REGNUM Состоявшийся между Россией и Украиной обмен гражданами, удерживаемыми на территории двух государств, в Кремле оценивают позитивно и видят в этом шаге повод для осторожного оптимизма на будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, это даёт повод надеяться на продолжение дальнейшей работы «в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной» и «для обеспечения условий по реализации Минских договорённостей».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Обмену предшествовали переговоры глав государств, после него президенты вновь провели беседу. Стороны обсудили процесс обмена удерживаемыми лицами, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений.

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