Рим, , 14:55 — REGNUM Власти Италии намерены пересмотреть законы, ограничивающие нелегальную миграцию, в духе тех рекомендаций, который давал ранее формальный глава государства президент Серджо Маттарелла, сказал в своем выступлении перед депутатами парламента в понедельник, 9 сентября, премьер-министр Джузеппе Конте.

Рекомендации Маттареллы заключались в смягчении ограничений.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после формирования нового либерал-популистского правительства Италии (без «Лиги») власти как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.