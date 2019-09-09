Киев, , 14:55 — REGNUM Новое правительство Украины сейчас работает «фактически в круглосуточном режиме», чтобы подать на рассмотрение Рады как можно более качественно подготовленный проект госбюджета на 2020 г.

Об этом заявил сегодня, 9 сентября, в ходе согласительного совета спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, предполагается, что Рада начнет рассмотрение государственного бюджета на 2020 г. в течение следующей пленарной недели — с 17 по 20 сентября.

Еще одна важнейшая задача правительства — предложить и представить на рассмотрение Верховной рады Украины эффективную программу деятельности (если Рада утверждает программу, правительство как минимум год нельзя отправлять в отставку — ред.).

С учетом этого Разумков заявил, что в парламенте временно приостановят традиционный «час вопросов к правительству», который обычно проходит по пятницам. Ориентировочная дата следующего такого отчета — 11 октября.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября президент Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение парламента законопроект о госбюджете на 2020 год, который имеет целью «стимулирование экономического роста», до 15 сентября.

При этом стоит отметить, что еще в августе министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что планирование госбюджета Украины на 2020 г. «входит в финальную фазу» перед его подачей на рассмотрение новому составу правительства.