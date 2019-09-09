Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве кандидаты в депутаты Московской городской думы, поддержанные «Единой Россией», получили 55% мест. Об это 9 сентября заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы полагаем, что 25 мест получили представители-самовыдвиженцы. Это те, кого поддерживала «Единая Россия». КПРФ получили 13 мест, «Яблоко» — четыре места, «Справедливая Россия» — три места. То есть, у нас ЕР потеряла 13 мест, КПРФ добавила себе восемь, «Яблоко» — четыре и три — «Справедливая Россия». Фактически те, кого поддерживала «Единая Россия», самовыдвиженцы, [получили] 55%», — цитирует Памфилову ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на выборах в Мосгордуму седьмого созыва в 26 округах из 45 победили самовыдвиженцы, 13 мандатов получат кандидаты от КПРФ, по три от «Справедливой России» и «Яблока». При этом 25 одержавших победу самовыдвиженцев были поддержаны «Единой России», а победительница по округу №8 Беседина — партией «Яблоко».