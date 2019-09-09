Рим, , 14:52 — REGNUM В центре Рима перед зданием национального парламента утром в понедельник, 9 сентября, прошла массовая протестная акция, организованная правоцентристскими партиями, передает Mediaset.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в своем выступлении передал привет «укрывшимся во дворцах» и отметил, что две партии, не имеющие, судя по данным социологов, поддержки большинства и сформировавшие новое правительство без проведения выборов, не смогут бесконечно игнорировать волю народа.

Вечером в понедельник в парламенте должно состояться голосование по вопросу о доверии новому правительству. Правоцентристские партии, включая «Лигу», «Братьев Италии» и партию Сильвио Берлускони, намерены голосовать против, однако предполагается, что новое либерал-популистское правительство все же получит поддержку большинства депутатов.

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