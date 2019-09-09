Тула, , 14:52 — REGNUM Большинство мандатов в Тульской областной думе седьмого созыва как по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам получит «Единая Россия». Также в думу по единому округу проходят КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров». Об этом сообщил журналистам председатель облизбиркома Павел Веселов 9 сентября по итогам подсчёта голосов.

По итогам голосования «ЕР» набрала 50,27%, КПРФ — 14,49%, ЛДПР — 10,39%, «СР» — 7,09%, «Партия пенсионеров» — 5,93%, «Коммунисты Россиия» — 5,67%. Не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для получения мандатов лишь партия «Яблоко». В результате шесть из 12 мандатов, распределяемых по единому округу, получит «Единая Россия», два мандата у КПРФ, по одному получат «Коммунисты России», ЛДПР, «СР», «Партия пенсионеров».

Также названы победители на выборах по 24 одномандатным округам, это: Денис Бычков («Единая Россия»), Александр Рем («Единая Россия»), Николай Попов («Единая Россия»), Марина Белькова («Единая Россия»), Екатерина Толстая («Единая Россия»), Егор Атанов («Единая Россия»), Михаил Грязев («Единая Россия»), Юрий Кондрашов («Единая Россия»), Николай Воробьёв («Единая Россия»), Дмитрий Афоничев («Единая Россия»), Юрий Цкипури («Единая Россия»), Сергей Судницын («Единая Россия»), Игорь Панченко («Единая Россия»), Сергей Харитонов («Единая Россия»), Михаил Иванцов («Единая Россия»), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия»), Илья Курилов («Единая Россия»), Андрей Мазов («Партия Роста»), Александр Балберов (ЛДПР), Алексей Эрк («Единая Россия»), Алексей Альховик («Единая Россия»), Сергей Белов («Единая Россия»), Дмитрий Коженкин («Единая Россия»), Галина Алёшина («Единая Россия»).

Явка избирателей в Тульской области составила 31,87%.