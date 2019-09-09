Москва, , 14:49 — REGNUM Результат «Единой России» по итогам Единого дня голосования более чем позитивный. Он превзошел самые оптимистические прогнозы. Партия является базисом и фундаментом всей политической конструкции. Мы в хорошей форме входим в финишный цикл по подготовке к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в 2021 году. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он акцентировал внимание на ситуации в нескольких регионах, где эксперты и политологи предрекали «Единой России» «не самые хорошие результаты».

«В данном случае нельзя не упомянуть Республику Алтай, где проходили выборы в Курултай. Они проходили наряду с выборами главы Республики, Олег Хорохордин был выдвинут «Единой Россией» и одержал уверенную победу. Что касается партийной кампании то, мы получили не просто большинство, а устойчивое большинство, в том числе в сложных районах, которые всегда считались коммунистическими. Здесь «Единая Россия» тоже заняла первое место», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета Партии отметил, что, оценивая «чистые» результаты «Единой России» без учета самовыдвиженцев, можно констатировать, что они улучшились.

«Понятно, что мы еще будем разбирать результаты с нашими коллегами, с экспертным советом, с политологами, но можно уже сказать, что там, где Партия не прятала голову в песок, где кандидаты шли под партийным брендом, мы получили значительно лучшие результаты, чем раньше», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, в целом по стране результат превзошел самые оптимистические прогнозы.

«Мы в хорошей форме входим в финишный цикл по подготовке к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в 2021 году. Результат, который получила «Единая Россия» на этих выборах, это условие для того, чтобы не просто выполнять предвыборные обещания, а условие для того, чтобы действительно наши регионы, областные центры, сельские территории развивались. Чтобы была стабильность политической системы, стабильность политической конструкции. В данном случае «Единая Россия» является базисом и фундаментом этой стабильности», — заметил секретарь Генсовета партии.

Он отдельно остановился на выборах в органы местного самоуправления, напомнив, что этот уровень власти является самым близким к людям.

«Не все политические партии находят в себе желание идти на этот уровень. «Единая Россия» на этих выборах выдвинула кандидатов на более чем 95% территориях. И результат на муниципальных выборах у «Единой России» — более 70%. Он говорит сам за себя. Можно разным политическим силам пенять на то, что они не могут пройти муниципальный фильтр, но пенять надо на себя. Если вы не работаете на уровне муниципалитетов, вы всегда будете ходить с «протянутой рукой» и просить «Единую Россию» «поделиться» муниципальным фильтром», — добавил секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак также обратил внимание на избирательную кампанию в Севастополе, которая, по его словам, была сложной и «проходила на фоне внутриэлитных конфликтов».

«Надо понимать, что победить нас не может никто, кроме нас самих. Выборы это еще раз показали. Нам удалось на определенном этапе в Севастополе ситуацию оздоровить и результат по Севастополю говорит сам за себя. «Единая Россия» получает в Севастополе большинство, и с учетом одномандатников мы формируем фракцию с результатом 58%», — заключил секретарь Генсовета партии.