Москва, , 15:05 — REGNUM Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Журналист поблагодарил коллег из российских и мировых СМИ, которые требовали его освобождения, министерство иностранных дел РФ и лично президента страны Владимира Путина.

«Он первый из крупнейших политических лидеров заявил, что я — человек, который страдает безвинно», — подчеркнул Кирилл Вышинский важность участия в своей судьбе главы Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года в своей квартире в Киеве. Его обвинили в измене родины и заключили под арест. В сентябре 2019 года журналиста привезли в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».