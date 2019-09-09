Лондон, , 14:54 — REGNUM Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева может попросить политическое убежище в Великобритании. Об этом она заявила 9 сентября в интервью изданию Liga.net.

«Если наша страна будет гнобить своего же реформатора — преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежище», — рассказала она журналистам.

Гонтарева заявила, что инициатором дел против неё, возможно, является юрист Андрей Портнов, который якобы связан с бизнесменом Игорем Коломойским.

«Они не скрывают этого. В публичных интервью Коломойский рассказывал, что постоянно общается с Портновым, «у них 20 лет, как хорошие отношения», Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами», — утверждает она.

Напомним, 30 августа Гонтарева заявила, что в центре Лондона её сбил автомобиль.

Как сообщало издание «Новое время», ранее в центре Киева неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну Гонтаревой. Юрист Портнов прокомментировал это событие как подготовку дополнительных «аргументов» для получения Гонтаревой политического убежища в Великобритании.

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