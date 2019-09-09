Лондон, 9 сентября 2019, 14:54 — REGNUM Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева может попросить политическое убежище в Великобритании. Об этом она заявила 9 сентября в интервью изданию Liga.net.
Гонтарева заявила, что инициатором дел против неё, возможно, является юрист Андрей Портнов, который якобы связан с бизнесменом Игорем Коломойским.
Напомним, 30 августа Гонтарева заявила, что в центре Лондона её сбил автомобиль.
Как сообщало издание «Новое время», ранее в центре Киева неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну Гонтаревой. Юрист Портнов прокомментировал это событие как подготовку дополнительных «аргументов» для получения Гонтаревой политического убежища в Великобритании.
Читайте также: В Киеве сожгли автомобиль сына экс-главы Национального банка Украины