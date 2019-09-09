Новосибирск, , 14:48 — REGNUM Выборы в Новосибирске показали, что значительная часть избирателей воспринимает фигуру теперь уже переизбранного мэра Анатолия Локтя (КПРФ) в качестве руководителя, не имеющего реального политического конкурента из числа представителей основных политических сил города, включая представителей ЛДПР, считает политолог Сергей Бирюков.

Сергею Бойко добиться сравнительно высокого электорального результата в 18,56% голосов, поскольку его избиратель на волне недавних «городских протестов» в Москве и в ряде других мегаполисов оказался наиболее отмобилизован. Неплохие результаты представителей партий державно-патриотического толка — Натальи Пинус (8,28%) и Данияра Сафиуллина (7,32%) говорят о наличии у таких объединений немалого количества твёрдых сторонников в столице Сибирского федерального округа. В то же время уверенная (хотя и не «сокрушительная») победа Анатолия Локтя (50,25%), как уже было отмечено, с учётом существующего соотношения позиций основных политических сил Новосибирска была вполне предсказуемой, и поэтому прорыв во власть лидеров «протестного голосования» в ближайшее время едва ли возможен». Новосибирский политолог Сергей Бирюков «Именно этим, на мой взгляд, может быть объяснена и низкая явка избирателей в день голосования. При этом низкая явка известным образом помогла представителю «внесистемной оппозиции»добиться сравнительно высокого электорального результата в 18,56% голосов, поскольку его избиратель на волне недавних «городских протестов» в Москве и в ряде других мегаполисов оказался наиболее отмобилизован. Неплохие результаты представителей партий державно-патриотического толка —(8,28%) и(7,32%) говорят о наличии у таких объединений немалого количества твёрдых сторонников в столице Сибирского федерального округа. В то же время уверенная (хотя и не «сокрушительная») победа Анатолия Локтя (50,25%), как уже было отмечено, с учётом существующего соотношения позиций основных политических сил Новосибирска была вполне предсказуемой, и поэтому прорыв во власть лидеров «протестного голосования» в ближайшее время едва ли возможен».

Напомним, что действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) набрал 50,25% голосов. За ним по количеству голосов избирателей следует самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), на третьем месте — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%), далее Наталья Пинус («Российский общенациональный союз») — 8,28% и Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные кандидаты набрали менее 1%. Всего в избирательных бюллетенях на выборах мэра Новосибирска были имена 15 кандидатов.

Явка на выборах составила 20,55%.

Отметим, что на досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году явка избирателей составила 32,59%.