Волгоград, , 14:47 — REGNUM Избирательная комиссия Волгоградской области обработала 100% бюллетеней по выборам депутатов регионального парламента. Абсолютное большинство голосов, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, получили представители «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К распределению мандатов допущены все пять партий, преодолевших 5% барьер по единому избирательному округу. «Единая Россия» заняла первую строчку рейтинга с 48,15%, затем следуют: КПРФ (19,50%), ЛДПР (14,85%), «Справедливая Россия» (8,44%), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (6,34%). По 19 одномандатным избирательным округам 17 мест в думе получат депутаты от «Единой России», по одному мандату у представителей КПРФ и «Справедливой России».

Парламент Волгоградской области состоит из 38 депутатов. По результатам выборов 2014 года в думе 27 мест принадлежали «Единой России», 6 — КПРФ, 3 — «Справедливой России», 2 мандата получили представители ЛДПР, два депутата не входили ни в какие фракцию.