Челябинск, , 14:45 — REGNUM Кандидат в губернаторы Челябинской области от КПРФ Константин Нациевский проиграл выборы в районный совет депутатов. Таким образом, он лишился шансов попасть в очередной созыв городской думы.

По 17-му округу в Советском районе он получил 572 голоса или 40,08%. Обогнала его Оксана Боярская, у которой 625 голосов (43,80%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора и депутатов прошли 8 сентября. Главой региона стал Алексей Текслер, а Нациевский получил на этих выборах 12,02%.