Париж, , 14:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед премьер-министром Албании за путаницу с гимном во время проведения футбольного матча между странами на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа 8 сентября, передает Europe1.

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал «скандальной ошибкой» трансляцию гимна Андорры перед матчем Франция — Албания.

«Президент Эммануэль Макрон принес мне свои искренние извинения за скандальный промах французской федерации футбола», — написал Эди Рама в своем аккаунте в Twitter.

Помимо путаницы с гимном, директор стадиона «Стад де Франс» извинился за ошибку перед болельщиками Армении, а не Албании, перепутав название страны и во второй раз допустив оплошность.

Напомним, отборочный матч на Евро-2020 между Францией и Албанией завершился со счетом 4:1.