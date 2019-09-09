Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM Геопортал строящихся образовательных учреждений в Екатеринбурге представил журналистам глава города Александр Высокинский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

На информационном ресурсе размещена актуальная информация, касающаяся вопросов градостроительства. В частности на карте отмечены районы мегаполиса, в которых ощущается нехватка мест в общеобразовательных и дошкольных детских учреждениях. Для удобства пользователей территории различаются по цветовой гамме.

Отметим, что на информационном ресурсе также представлены планы строительства школ и детских садов в Екатеринбурге до 2025 года и до 2035 года.