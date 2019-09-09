Великий Новгород, , 14:42 — REGNUM Кандидат от партии КПРФ Василий Калинин победил на дополнительных выборах в Новгородскую областную думу по избирательному округу №1, набрав в свою поддержку 29,9% голосов. Об этом сообщает газета «Новгородские ведомости» со ссылкой на данные окружной избирательной комиссии.

Калинин всего на 102 голоса опередил соперника от «Единой России» Игоря Свинцова, который получил 28,9% голосов.

Кандидат от партии «Яблоко» Ксения Черепанова набрала 14,1%, Оксана Макарова (ЛДПР) — 14%, Николай Седых («Справедливая Россия») — 0,57%.

Голосование состоялось при явке 32,7%.

Отметим, что с победой кандидата от КПРФ численный состав фракции КПРФ в Новгородской областной думе вырастет до четырёх человек. Всего в Новгородской областной думе — 32 депутата, большинство — 17 человек — члены фракции «Единая Россия», пять представителей фракции «Справедливой России», трое во фракции ЛДПР, два депутата не входят ни в одну из фракций. Ещё одно место депутата в региональном парламенте остаётся вакантным после сложения полномочий депутата Сергея Вяткина, избранного по округу №9.

Напомним, дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы проводились в связи с досрочным сложением полномочий депутата Сергея Бусурина, который в ноябре 2018 года был избран мэром Великого Новгорода.

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