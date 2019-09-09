Брюссель, , 14:41 — REGNUM Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 сентября, огласила состав комиссии, который должен будет приступить к работе с 1 ноября, передает информагентство ANSA.

В новом составе комиссии осталось несколько комиссаров, работавших и под руководством Жана-Клода Юнкера (в частности, Валдис Домбровскис, Марос Шефкович и Франс Тиммерманс).

Германия в новом составе комиссии представлена самой фон дер Ляйен, Франция — Сильви Гулар, Италия — Паоло Джентилони, Испания — Жозепом Боррелем, который должен занять пост верховного представителя по международным делам.

Депутаты Европарламента должны будут утвердить весь состав Еврокомиссии — 27 человек, включая 25 комиссаров — представителей стран, главу комиссии и верховного предстаивтеля по международным делам.