Когалым, Югра, , 14:46 — REGNUM В Югре состоялись довыборы в думу ХМАО по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15. Убедительную победу одержал представитель «Единой России», председатель профкома «Когалымнефтегаза» Андрей Ковальский, сообщил на пресс-конференции 9 сентября председатель избиркома Денис Корнеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мандат в региональном парламенте высвободился всвязи с переездом в Москву вице-президента «Лукойла», гендиректора «Лукойл — Западная Сибирь» Сергея Кочкурова.

Ковальский получил 47,71% голосов от общего числа избирателей, пришедших на выборы. Явка на довыборы в думу ХМАО составила 26,71%.

Соперники Ковальского по числу голосов существенно отстали от лидера гонки. Жалауддин Абдуразаков, выдвинутый КПРФ набрал 10,19%, Инна Абдурахманова, выдвинутая «Справедливой России» — 18,07%, самовыдвиженец Мурад Гасанов — 3,39%, Максим егоров от ЛДПР — 14,03%.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоялось 19 избирательных кампаний.

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