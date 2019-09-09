Москва, , 14:38 — REGNUM Возможное вмешательство иностранных компаний Google и Facebook в выборный процесс в России расследует специальная комиссия. Стоит дождаться выводов экспертов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 9 сентября.

Пескова спросили, разделяют ли в Кремле опасения, связанные с внешним вмешательством в выборы 8 сентября. Он подчеркнул, что для непредвзятого рассмотрения этого актуального вопроса создана спецкомиссия, которая займется всеми «нюансами и аспектами».

Представитель Кремля призвал дождаться выводов этой комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскомнадзоре зафиксировали факты распространения политической рекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и соцсети Facebook в единый день голосования. В Центризбиркоме подтвердили, что такой контент мог оказать «влияние на избирателя».

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