Симферополь, , 14:35 — REGNUM Заявления МИД Украины о протесте из-за проведения выборов в Крыму не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Такое мнение высказал депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк.

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«Не думаю, что стоит обращать на это внимание, — приводит ФАН слова парламентария. — И не думаю, что так называемые международные партнёры Киева прислушаются к его призыву».

Он посоветовал украинской стороне заняться своей страной и своими гражданами, и оставить в покое российский Крым.

«У нас проходят наши выборы — в Государственный совет Крыма, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы. Если им это не нравится — это их личные проблемы. Нас они не интересуют», — заключил депутат.

Аналогичное мнение высказал и первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, в МИД Украины собрались абсолютно недалёкие и не профессиональные люди, «поэтому не нужно обращать внимание». Заявление украинского внешнеполитического ведомства политик назвал «поражающим своей глупостью».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, в единый день голосования в Крыму состоялись выборы в парламент республики и местные советы. В этой связи МИД Украины выразил решительный протест. В ведомстве заявили, что проведение местных выборов является «грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права», отметив, что результаты голосования «не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом».

Кроме того, так называемая украинская «прокуратура Автономной республики Крым» объявила о подозрении организатору выборов в Крыму, а также его заместителю, заявив, что обвинительный акт уже в ближайшее время будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования. В украинской «прокуратуре» заявили, что выборы, состоявшиеся в Крыму, «нарушают законодательство Украины», а их организаторов подозревают в совершении «государственной измены» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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