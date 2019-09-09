Каир, , 14:42 — REGNUM Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл в Судан с официальным визитом, об этом 9 сентября сообщает Al Arabia.

Дипломат проведет переговоры с премьер-министром страны Абдаллой Хамдоком, а также со своей коллегой — министром иностранных дел Асмой Мохаммед Абдаллой, первой женщиной, занимающей столь высокую должность в Судане.

Напомним, отношения между Суданом и Египтом долгое время оставались напряженными — между государствами существуют территориальные споры.

Политические изменения в Судане могут сыграть позитивную роль в их улучшении.

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