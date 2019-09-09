Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Основатель крупнейшего коммерческого банка в Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе планирует учредить политическую партию, передает 9 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

«Сначала я учрежу общественное движение и вскоре будет и политическая партия», — сказал Хазарадзе. По его словам, через два дня, 11 сентября, будет анонсировано создание общественного движения. В этот же день будут названы сроки создания политической партии, добавил основатель банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Генеральная прокуратура Грузии предъявила основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Барди Джапаридзе обвинение в легализации незаконных доходов. Позднее суд арестовал их банковские счета.

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