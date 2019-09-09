Вена, , 14:26 — REGNUM В случае своего возвращения в правительство правая Австрийская партия свободы (АПС) намерена разрешить курение в барах и ресторанах. Об этом заявил ее лидер Норберт Хофер в интервью газете Österreich.

Хофер предлагает достичь компромисса с противниками курения: оно должно быть «разрешено с определенного времени — даже если в ресторане нет детей». Например, после 20 и 21 часа. «И только в тех местах, которые ранее определялись как места для курения».

Месяц назад эту тему поднимал председатель отделения АПС в Нижней Австрии Удо Ландбауэр. Он назвал введение запрета на курение «смертельным ударом по гастрономии».

Как сообщало ИА REGNUM, при бирюзово-голубом правительстве Австрии (состоявшем из АПС и Австрийской народной партии) закон о запрете курения в местах общественного питания был отклонен. После отставки правительства весной этого года законопроект был немедленно принят. Он должен вступить в силу в ноябре 2019 года. Курение кальяна и электронных сигарет в австрийских заведениях также будет запрещено.

Читайте ранее в этом сюжете: С ноября в барах и ресторанах Австрии будет запрещено курить