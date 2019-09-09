Киев, , 14:34 — REGNUM Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский всё ещё остаётся подозреваемым в деле о государственной измене. Об этом, как передает информационное агентство «Интерфакс-Украина», сообщили 9 сентября в украинской «прокуратуре Автономной республики Крым».

«Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства», — отметили в ведомстве.

В «прокуратуре» не знают, как дальше будет развиваться дело, учитывая вероятное отсутствие подозреваемого на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Вышинский назвал фальшивкой опубликованное пресс-секретарём генерального прокурора Украины заявление о его участии в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Читайте также: Вышинский назвал подделкой опубликованное «заявление о помиловании»