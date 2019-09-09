Москва, , 14:21 — REGNUM Партия «Единая Россия» на прошедших выборах 8 сентября показала свое лидерство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала своё политическое лидерство», — сказал Песков, комментируя итоги выборов.

Представитель Кремля добавил, что голосование прошло «достаточно ровно» и в рабочей атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия «жахнула на этих выборах всех». Во всех законодательных собраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем в основном за счет партийных списков, добавил он.

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