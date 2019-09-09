Горно-Алтайск, , 14:20 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшие выборы главы Республики Алтай непростыми. Хотя, как она отметила, соревновались только представители парламентских партий.

«Там всё было очень непросто. Видно, что это честная победа, которая досталась в непростых условиях», — заявила она в ходе брифинга по итогам единого дня голосования.

Напомним, с результатом 58,8% голосов избирателей в республике победу одержал кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин. Представителя КПРФ Виктора Ромашкинаподдержали 31,6% жителей республики, либерал-демократа Дмитрия Софронова — 6,5%.

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