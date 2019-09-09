Лондон, , 14:16 — REGNUM Посол Индонезии в Великобритании Ризал Сукма заявил, что посольство Индонезии всегда напоминало британскому правительству, что в их государстве есть гражданин (лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда), который всегда пытался нарушить стабильность в индонезийском Папуа, сообщает информационное агентство Antara.

«Если это продолжится, этот человек может стать фактором, который помешает отношениям между Индонезией и Великобританией», — отметил посол Индонезии.

По его словам, британское правительство неоднократно выражало и подтверждало свою поддержку территориальной целостности Индонезии, а конкретнее, что Папуа и Западное Папуа являются юридической и неотъемлемой частью Республики Индонезия. Это заявление было в последний раз сделано одним из членов британского парламента 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что правительство не отступит ни на сантиметр, говоря о территории единой Республики Индонезия.

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