Красногорск, , 14:48 — REGNUM В Московской области подвели итоги выборов в советы депутатов городских округов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Наибольшее число мандатов — 421 из 584 — досталось кандидатам регионального отделения партии «Единая Россия». Итоговая явка составила 23,63%. Об этом сообщает 9 сентября сетевое издание Избирательной комиссии Московской области.

Из 584 депутатских мандатов, разыгранных на выборах в областные думы в 31 муниципалитете области, 421 мандат достался кандидатам от партии «Единая Россия». Это 72% от общего числа мест в муниципальных парламентах. На втором месте по числу мест оказались самовыдвиженцы, получившие 71 место. Далее следуют представители партий КПРФ и «Справедливая Россия», выигравшие 57 и 30 мандатов соответственно. Кандидаты от ЛДПР получили три места, от партии «Родина» — одно место; от партии «Яблоко» — одно место.

«Единый день голосования в Московской области проходил очень спокойно. Явка составила 23,63% — это 482 860 избирателей. Самая сложная ситуация произошла на одном из 153 избирательных участков в Сергиевом Посаде №4052. Территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов на данном участке», — заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он отметил, что в ИКМО поступило две жалобы на предполагаемые вбросы бюллетеней и 25 обращений от избирателей, 18 из которых отнесли к вопросам, связанным с разъяснением избирательного законодательства. Две жалобы и 39 обращений по поводу действий членов УИК приняли в организующих выборы комиссиях. Еще 81 обращение поступило на «горячую линию» ИКМО. По словам Березкина, число жалоб на организацию выборов в Московской области в 2019 году значительно сократилось.

«В рамках информирования участников избирательного процесса УИКи представляли в Информационный центр видеоотчеты по готовности избирательных участков и ходу голосования. Таких обращений было получено 143», — добавил Березкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в 31 муниципалитете Московской области прошли выборы местные парламенты. На 584 мандата претендовали 2,5 тыс. кандидатов.

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