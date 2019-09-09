Москва, , 14:14 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рад «блестящему результату» партии в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Время работает на ЛДПР, и теперь страна живет по хабаровскому времени, а мы постепенно проведем «хабаровизацию» страны», — отметил Жириновский.

Он также обратил внимание на тактику партии с работой с избирателями и властью.

«Я всегда говорил: мы не будем врываться в кабинеты власти, мы не революционеры, мы их займем, когда они сами опустеют. Если не можете эффективно управлять — уходите. Мы можем», — указал лидер либерал-демократов.