Ереван, , 14:14 — REGNUM Парламент Армении отклонил законопроект, который позволил бы установить реальных собственников месторождений в стране. Об этом 9 сентября написал депутат Эдмон Марукян на своей странице в соцсети Facebook.

Политик отметил, что на данный момент в соответствии с законодательством Армении раскрытию подлежат те владельцы месторождений, чья доля превышает 10%.

Напомним, что сегодня в Национальном собрании началась осенняя сессия, на которой будет рассмотрена 57 вопросов. Это не первый законопроект, который был отклонен депутатами сегодня. Ранее парламентарии отклонили законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма.