Москва, , 14:13 — REGNUM Психологическая пытка от ожидания обмена была тяжелее, чем пытки в подвалах. В этом признался участник обмена заключёнными между Россией и Украиной, волонтёр из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский. Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я ехал из города Дебальцево, где был с гуманитарной миссией и занимался восстановлением школ и детских садов, — рассказал Кимаковский. — И случайно выехал на украинский блокпост. Меня задержали. Потом мне предъявили очень серьёзные обвинения по статьям о пособничестве терроризму, ведению агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность Украины».

Кроме того, он рассказал, что психологическая пытка от ожидания обмена была для него тяжелее пыток в подвалах СБУ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не исключает возможности проведения второго этапа обмена заключёнными между Россией и Украиной. Об этом Зеленский заявил 7 сентября в аэропорту «Борисполь», где встречал украинских граждан, освобождённых Россией в рамках процедуры обмена по формуле «35 на 35».

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