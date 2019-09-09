Москва, , 14:12 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

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Президент РФ отметил высокий уровень российско-таджикистанских отношений и важную конструктивную роль Таджикистана в региональных и международных делах.

«Хорошая отдача от координации усилий Россия и Таджикистана в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и ОБСЕ», отметил Путин в поздравительной телеграмме и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин Таджикистан в июне 2019 года. Он принимал участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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